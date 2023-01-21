شركة سرت تدخل 7 آبار على الإنتاج بطاقة 3500 برميل في اليوم

تمكنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم السبت 21 يناير 2023 من ربط 7 آبار على الإنتاج، منها 6 آبار نفطية ، وبئر لإنتاج الغاز الطبيعي. بطاقة 3500 برميل في اليوم،بينما بلغت القدرة الإنتاجية للبئر الغازي (S2-6) 4.4 مليون قـدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً .

وأوضحت الشركة في بيان لها شروعها فعلياً في المشروع الاستراتيجي لربط آبار حقل الرشاد الغازية،على معمل الغاز في حقل الاستقلال، بهدف زيادة الإنتاج من الغاز الحر بحدود 50 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، سيتم ضخها عبر منظومة الخط الساحلي للمستهلكين، وأكثر من 2000 برميل قياسي في اليوم من المكثفات المصاحبة، بالإضافة إلى جاهزية ربط آبار شمال غرب الإرادة.