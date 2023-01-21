الكردي: ندعو المواطنين لمقاطعة اللحوم الوطنية بعد ارتفاع سعر الكيلو إلى 52 دينارًا

أحمد #الكردي، نائب رئيس اتحاد جمعيات #حماية_المستهلك: ندعو المواطنين لمقاطعة #اللحوم الوطنية بعد ارتفاع سعر الكيلو إلى 52 دينارًا.

ـ من المتوقع أن يتجاوز سعر كيلو اللحم 60 دينارًا، خلال شهر #رمضان المبارك.

ـ نظمنا خلال السنوات الماضية حملات لمقاطعة البيض والزيوت واللحوم نتيجة ارتفاع #الأسعار، إلا أن نسبة استجابة المواطنين كانت متدنية.

ـ لابد من تحديد الذبح في السلخانات المعتمدة بموجب القانون رقم 59، والذي أعطى البلديات حق الإشراف المباشر على السلخانات، وتكليف طبيب بيطري بالكشف على الذبائح. #السبق (تصريحات صحفية)