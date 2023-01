الخطوط الجوية الأفريقية تعلن عن تخفيض في أسعار تذاكرها إلى اسطنبول والقاهرة وتونس والخرطوم

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية اليوم السبت عن تخفيضات في تذاكرها، حيث ستكون الرحلة من طرابلس ومصراتة إلى الإسكندرية بـ1030 دينار ذهاب وعودة، من بنغازي إلى الاسكندرية 900 دينار ذهاب وعودة، إضافة إلى من بنغازي إلى القاهرة 1025 دينار ذهاب وعودة.

فيما ستكون الرحلة من طرابلس ومصراتة إلى إسطنبول بــ999 دينار ذهاب وعودة، ومن طرابلس ومصراتة إلى تونس بـ 555 دينار ذهاب وعودة، ومن بنغازي إلى تونس بـ650 دينار ذهاب وعودة.

كما ستكون رحلة الخطوط الأفريقية من طرابلس إلى الخرطوم بـ1904 دينار ذهاب وعودة.

