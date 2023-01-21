المحجوب (لوال): الحروب لم تعد عسكرية في الجبهات و نحن لسنا مُصنعين للتقنية

بنغازي 21 يناير 2023 (وال) _ أثنى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لواء خالد المحجوب في حديثه _ لوكالة الأنباء الليبية _ على الجهود المبذولة من قبل مجلس الأمن القومي الليبي، المتمثلة في التنظيم و الإشراف على مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني.

وتابع لواء المحجوب: الحرب اليوم توسعت في البيت و الشارع، و لم تعد تقتصر على المواجهة العسكرية في الجبهات القتالية، فما نتعرض له اليوم خطير جداً، ومن الضروري التصدي للوضع الحالي، فنحن لسنا مصنعين للتقنية و بالتالي خطرها أكبر من فوائدها.

وأضاف: الموقف صعب يتطلب معالجة فورية، و تأتي أهمية هذا المؤتمر كونه خطوة هامة في بدء وقف هذا النزيف، فيما يحدث لنا في ما يخص الهجوم الذي تجاوز كونه معلوماتي، فلقد أثر في المجتمع دينياً و اقتصاديا فهذه التقنية كل يوم تؤثر في أخلاقنا و قيمنا.

الجدير بالذكر، أن لواء خالد المحجوب أكد في كلمته الرسمية خلال الجلسة العلمية الأولي للمؤتمر؛ أن ما يشهده العالم اليوم تحول من التطور إلى التهور، بسبب التقنية التي حولت المجتمعات من الطبيعية إلى المبرمجة، و بالتالي نحن أسرى لديها، فالوعي أهم أسلحة المواجهة، فلقد تجاوز الأمن السيبراني القرصنة التي كنا نعهدها سابقاً. (وال _ بنغازي) ه ش

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