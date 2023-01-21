(وال) تتابع اليوم العلمي الأول لمؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني 

بنغازي 21 يناير 2023 (وال) _ نوقشت في اليوم الأول لمؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني، ملفات (الأمن القومي و العصر الرقمي، الإرهاب السيبراني، الإعلام و صناعة الوعي بالأمن السيبراني)، بمشاركة دول (الجمهورية المصرية ، الأردن ، تونس ، العراق، الجزائر ، المغرب ، سوريا ، السودان)، إضافة إلى البلد المضيف ليبيا، تحت (شعار الأمن القومي و التهديدات السيبرانية في عالم متغير )، وذلك بتنظيم وإشراف مجلس الأمن القومي الليبي، في الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري للعام الحالي 2023م ببنغازي.

اليوم الأول

و تناولت محاور اليوم الأول (أهمية تبني استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وأخرى حديثة مشتركة لمواجهة التحديات السيبرانية، آليات مواجهة الأخبار المضللة و الشائعات التي تؤثر في الأمن القومي و تأثيرات الحروب السيبرانية عليه، و الإعلام التوعوي كخطوط دفاع أولية، بناء القدرات بخطط تنموية يعتمدها قطاع التعليم).

كما تناولت أيضاً (استعمال المنظمات الإرهابية للفضاء السيبراني لنشر أفكارها و توغلها باسم الدين، أهمية الثقافة السيبرانية، ضعف المبادرات و التطبيق وعدم استثمار الخبرات العربية العاملة بالخارج باعتبار بلدانهم بيئة طاردة، توعية الأجهزة الأمنية و العسكرية بالحرب الجديدة، و تهيئة الظروف بما يكفل لهم تأدية مهامه المناطة في حماية الدولة، و التأكيد على أن الحل يكمن في الرصد و الدراسة و التحليل).

هذا وتحدثت الأوراق البحثية لورشة العمل الأولى التي أقيمت مساء اليوم السبت، عن الصراع الالكتروني في الفضاء السيبراني، القيم الأمنية و دورها في تحقيق الأمن السيبراني و الحلقة الأضعف في الأخير، ودور الإعلام في رفع الوعي السيبراني، الإعلام الالكتروني بين الضبط و الانفلات.

الخطر محلي و عربي ودولي

و أوضح رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني عقيد إبراهيم مصطفى الرمالي لوكالة الأنباء الليبية: أن بسبب الهجمات الالكترونية واخترقات شبكة المعلومات؛ لمس رئيس مجلس الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف خطورة الأمر محلياً و عربياً و دولياً، فكان اقترحه تنظيم هذا المحفل الدولي، الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت باستضافة خبراء دوليين.

و أضاف: سيكون هناك اقتراح مجلس عربي للأمن السيبراني و إنشاء أكاديمية محلية مختصة بالأمن السيبراني.

وأشار عقيد، إلى أنهم سجلوا بعض الاخترقات لحسابات أفراد مسؤولين في الدولة، وتم التصدي من قبل عناصرنا الوطنية، و لكن هذه الكوادر المحلية تحتاج إلى مزيد من التدريب، و التطوير لكي يتسنى لها مجارات هذا التسارع الرقمي.

حوكمة رقمية عربية

و يناقش مجلس الأمن القومي ضمن هذا الإطار العلمي و التعليمي؛ تحديات التحول نحو الرقمية و التهديدات السيبرانية في مجال الأمن القومي و فروعه الاقتصادية و الفنية و الاجتماعية و مكافحة الإرهاب في الفضاء السيبراني، نحو استجابة عربية مشتركة اتجاه التهديدات السيبرانية وتحدياتها الاقتصادية و الأمنية و الاجتماعية و المجتمعية، ضمن توحيد الجهود عربياً و توفير الحماية اللازمة و الحوكمة الرقمية، لذلك استهدفت نخبة من الخبراء في مجال الأمن السيبراني و متخذي القرار و التشريعيين و الأكاديميين و الباحثين العرب و الاجانب.

الجدير بالذكر، إن جلسات المؤتمر العلمية ليوم غد الأحد سوف تتحدث عن (التجارب العربية و الدولية في الأمن السيبراني كعملية لتبادل الخبرات، مخاطر الإنترنت على المجتمع ومكوناته و محركاته الأساسية وتحديداً فئة الشباب و منظومة القيم، الأبعاد التقنية و القانونية لحماية أمن الفضاء السيبرانية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين الفرص و التحديات). (وال _ بنغازي) ه ش/ م ف

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