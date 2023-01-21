اخر اسعار الدولار واليورو والذهب مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم السبت

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 21 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
السبت 21/1/2023
أسعار نهاية التعاملات 🎯
الدولار 🇺🇲
ب5.0925 ~5.0875 دينار
سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️
ب4.7777 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.4700 دينار
تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
+7.50 ~8.50 قروش على سعر الكاش
الدينار التونسي 🇹🇳
615 ~640
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
5.0775 ~5.0825 دينار
▪️آونصة الذهب ب1924.55 $
▪️كسر ذهب 18 ب232.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب270.66 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب283.55 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب309.33 دينار
▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2165 دينار
▪️ذهب مستعمل 18 -شراء
ب255 ~270 دينار
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار
▪️فضة كسر ب2.85 ~3.20 دينار
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