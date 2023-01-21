الرقابة على الأغذية يقوم بحملة على المصانع ببلدية البيضاء وبلديات الجبل الأخضر

البيضاء 21 يناير 2023 م (وال)- أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن حملة تفتيشية واسعة انطلقت داخل بلدية البيضاء ونطاق بلديات الجبل الأخضر؛ على مصانع المواد الغذائية للتأكد من مدى إلتزامهم بالمواصفات المطلوبة.

وأضاف المركز أن المفتشين لاحظوا أثناء زيارتهم لمصنع الينابيع لتعبئة المياه بأن المكان الذي تتم فيه التعبئة غير مطابق للإشتراطات الصحية وأن الجدران والأرضية والتهوية والإضاءة سيئة والنظافة العامة سيئة، إضافة إلى عدم وجود معدات السلامة والوقاية من كورونا وعدم وجود برنامج خاص بمكافحة الآفات وعدم إلتزام بعض العاملين بالمصنع بالزي المخصص بالعمال.

وأشار المركز إلى عدم وجود قواعد الأمن والسلامة داخل المصنع والخزان الأرضي غير نظيف وغير مطابق للمواصفات القياسية الخاصة بمصانع تعبئة مياه الشرب.

وأكد المركز أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وقفل وتشميع المصنع من قبل الجهات الضبطية المتمثلة في جهاز الحرس. (وال)

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