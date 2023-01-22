أسعار العملات الأجنبية بالسوق السوداء الأحد

الوطن| رصد

تباينت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الأحد، وفقا للأرقام الواردة من تعاملات السوق السوداء.

وسجلت آخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي القيم الآتية:

الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7777 د‫.ل – للبيع – 4.7538 د.ل للشراء

الدولار

ب5.0875 ~5.0825 دينار

اليورو

5.4650 ~5.4550 دينار بيع

5.4300 دينار شراء

الدينار التونسي

1.65 دينار

الباوند =6.15 دينار

الليرة التركية

0.27 دينار

الجنيه المصري

0.16 دينار

فضة كسر: 2.85 ~3.20 دينار

كسر ذهب 18: 232.50 دينار

دولار بشيك الوحدة=5.32 دينار

دولار بشيك التجارة والتنمية =5.33 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار =4.50% الامان