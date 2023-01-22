بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة بمقترحاتهم حول مشاريع التنمية

دعت بلدية طرابلس المركز، اليوم الأحد 22. يناير 2023، سكان البلدية إلى المشاركة بمقترحاتهم وآرائهم حول مشاريع التنمية المكانية داخل نطاق البلدية بالتواصل مع مخاتير المحلات وذلك لأهمية المشاركة المجتمعية في توجيه الإيرادات المحلية وتنفيذ الميزانية المجتمعية .

وأوضحت البلدية في بيان لها أن هذه المشاركة ستحقق الرؤية الطموحة، والتي تتوافق مع تنفيذ أحكام المادة 5-6 من لائحة نظام الإيرادات المحلية، وذلك تحت شعار المواطن يشارك في إعداد ميزانية الإعمار .