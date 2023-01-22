خاص… مسؤول بمجموعة السهل يفصح لصدى عن الإجراءات والتعقيدات التي تواجه الشركات في التصدير

أوضح مسؤول التصدير الخارجي بمجموعة السهلي القابضة “صابر جابر” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية بأن شركات المجموعة تقوم بتصدير العديد من السلع إلى الخارج حيث قامت في المدة الماضية بتصدير مادة السكر إلى تونس وحفاضات أطفال إلى تشاد وستكون في المدة القادمة بتصدير شحنة من البسكويت إلى دولة السنغال .

كما أشار “صابر” إلى أن الإجراءات والتعقيدات التي تواجه الشركات في التصدير هي إجراءات وتعقيدات جمركية حيث يتم طلب العديد من البيانات والأوراق أثناء عمليات التصدير رغم سهولة هذه الإجراءات في عملية الاستيراد رغم أنه من المفترض أن يكون التصدير أسهل لكونه يُدّخل على البلاد عملة صعبة، ورغم كل هذه التعقيدات يقوم جهاز تنمية الصادرات بالسعي بدعم المصدرين وتقليل متاعب هذه الإجراءات .

وأشار “صابر” إلى أن ليبيا عضو قاري في منظمة الكوميتا وهي منظمة تجمع العديد من الدول الأفريقية وتعطي الدول التي لديها العضوية إمكانية التصدير إلى هذه الدول من دون تخليص جمارك ولكن وزارة الصناعة لا تمنح شهادة المنشأ التي تمكن ليبيا من التصدير دون تخليص جمركي .

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