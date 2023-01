لجنة كرة القدم داخل الصالات تجري قرعة منافسات الدوري الليبي

أجرت لجنة كرة القدم داخل الصالات يوم الأمس بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم، قرعة منافسات الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات للموسم الرياضي 2022 – 2023.

ووضعت فرق القرعة النصر والهلال والتعاون في المجموعة الأولى، والأخضر والبراق والصداقة في المجموعة الثانية، في حين وضعت فرق السويحلي والترسانة والمدينة وسلام الأصابعة في المجموعة الثالثة.

بينما ضمت المجموعة الرابعة وفق القرعة فرق الأولمبي وأساريا ونسور الفاسي والهدف المعمورة، أما المجموعة الخامسة والأخيرة فجمعت حامل اللقب فريق الاتحاد والجزيرة وفروة وفريق الميثاق الزهراء.

هذا وتفتح لجنة كرة القدم داخل الصالات منافسات الموسم الحالي بإقامة مباراة السوبر التي تجمع الاتحاد بفريق السويحلي في الـ5 من فبراير القادم بقاعة 17 فبراير للألعاب الرياضية.

