شركة سرت تنجح في ربط 6 آبار نفطية وبئر للغاز الطبيعي

أعلن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تمكنها من ربط 7 آبار على الإنتاج منها ست نفطية وبئر للغاز الطبيعي.

وأوضحت الشركة أنّ الآبار التي تم ربطها يصل إنتاجها إلى 3500 برميل من النفط الخام في اليوم ونحو 4.4 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي

وتابعت الشركة أنّه جرى تركيب الأجزاء السطحية من صمامات ومنظومات الحماية انتهاءً بربط خطـوط التدفـق إلى معمل الغاز بحقل الحطيبة.

وشرعت شركـة سرت فعلياً في المشروع الإستراتيجي لربط آبار حقل الرشاد الغازية على معمل الغاز في حقل الاستقلال بهدف زيادة إنتاج الشركة من الغاز الحر بحدود 50 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم سيتـم ضخها عبر منظومة الخط الساحلي للمستهلكين.

