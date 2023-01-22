خاص… مسؤل التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد يفصح لصدى أسباب ضعف جودة بعض المنتجات الليبية

‏صرح مسؤول التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “عزالدين مصدق” لصحيفة صدى الاقتصادية أن تجارة سوق والتجار غير متحصلين على سوق خارجية رغم أننا قمنا بتسهيل الإجراءات عن طريق عقد العديد من الاتفاقيات في التبادل الاقتصادي والتعاون الثنائي، ولكن هناك بعض القصور في الشركات من ناحية الجودة وعلى سبيل المثال التمور الليبية من أجود أنوع التمور ولكن سوء التعبئة والتغليف واستخدام بعض المبيدات والأسمدة تجعل جودة التمور ضعيفة وغير مطابقة للمواصفات الأوروبية والعالمية .

كما أوضح “مصدق” أن اتفاقية كوميسا والتي هي اختصار لمنظمات سوق شرق وغرب أفريقيا ونحن الموقعون عليها وأي تاجر يحتاج هذه الوثيقة يمكن التواصل مع الإدارة، واتحاد غرف التجارة لديهم علم ومجلس رجال الأعمال أيضًا وأي عراقيل تواجه التجار عليه التوجه للوزارة وسيتم العمل على ضوء الاتفاقيات الموقعة .

وأضاف بالقول: اهتمامنا بتجارة العبور هو جزء من اهتمامنا بتجارة وتصدير المنتجات المحلية ودعمها الآن مصر تعمل على إنشاء خط تجاري إلى شرق وجنوب إفريقيا والجزائر كذلك وليبيا لدي مقترح على إنشاء خط تجاري مصراتة تمنهنت أنجمينا لدخول للسوق الإفريقية .

وأكد “مصدق” قائلا: أي تاجر لديه أي عرقلة في التجارة الخارجية فإن إدارة التصدير الخارجي مفتوحة للاستفسار في أي وقت ونحن في أتم الاستعداد لإزاحة أي عراقيل.

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