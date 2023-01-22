خاص.. “الجمارك” ترد بخصوص اتهامها عرقلة تسبب في إيقاف وتأخير تصدير المنتجات الليبية

نفي مدير المكتب الإعلامي بمصلحة الجمارك “فهمي الماقوري” لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً الأخبار المتداولة بخصوص وجود عرقلة من مكاتب مصلحة الجمارك في الموانئ والمعابر البحرية والبرية أو أي عرقلة تسبب في إيقاف أو تأخير تصدير منتجات ليبية ، بل إن مصلحة الجمارك تسعى إلى تذليل كافة الصعوبات أمام الشركات الليبية سواءً لغي عملية التصدير أو التوريد.

هذا وأكد “الماقوري” جاهزية المصلحة لتلقي شكاوي الشركات الليبية وغير الليبية وأن المصلحة ستتخذ الإجراءات اللازمة إزاء أي عرقلة تحدث للشركات في مكاتب الجمارك التابعة لها .

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