غرفتي التجارة والصناعة والزراعة طرابلس والتجارية الأمريكية العربية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري

قامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس بإبرام مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الأمريكية العربية لتعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات بعدد من المجالات ودعم الشركات وتسهيل حركة أصحاب الأعمال، وتنظيم مؤتمرات اقتصادية ومعارض مشتركة في كلا البلدين وتنفيذ برامج تدريب ودعم تستهدف منتسبي الغرف والعناصر الوطنية.

وجرت مراسم التوقيع على هامش لقاء ضم رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية العربية ديفيد بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحضور سفير الولايات المتحدة الامريكية بدولة ليبيا ريتشارد نورلاند.

حيث أكد “أبوستة” رغبة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص بالولايات المتحدة الامريكية، والعمل على نقل التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة .

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