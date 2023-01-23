انخفاض للدولار وارتفاع اليورو الاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 23 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 23 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.758 دينار، مسجلاً انخفاضا نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.181 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9052 دينار، والدولار الكندي 3.5556 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2531 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2666 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2954 دينار، والدينار التونسي 1.5503 دينار، والدرهم المغربي 0.4663 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: