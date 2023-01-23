الدولار يتراجع واليورو يرتفع في السوق الرسمية

الوطن| رصد

تراجع متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، إلى 4.75 دينار مقابل 4.76 دينار الخميس الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع اليورو إلى 5.18 دينار مقابل 5.14 دينار، وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.90 دينار مقابل 5.88 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، بينما صعد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

وتاليا أسعار العملات: