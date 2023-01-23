توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي التجارة طرابلس والولايات المتحدة الأمريكية

أبرمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، أمس الأحد 22 مذكرة تفاهم مع غرفة التجارية الأمريكية العربية لتعزيز التعاون التجاري، وتبادل الخبرات بعدد من المجالات ودعم الشركات، وتسهيل حركة أصحاب الأعمال، وتنظيم مؤتمرات اقتصادية ومعارض مشتركة في كلا البلدين وتنفيذ برامج تدريب ودعم تستهدف منتسبي الغرف والعناصر الوطنية.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بطرابلس أنور أبوستة عن رغبتهم في تطوير العلاقات التجارية مع القطاع الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على نقل التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة .