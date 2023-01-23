الجوية الليبية تخاطب وكلاء السفر والسياحة المعتمدين بشأن التعميم الوراد من الأردن بخصوص شروط الدخول إلى أراضيها

وجه رئيس قسم متابعة الوكلات بالشركة الليبية للخطوط الجوية رسالة إلى وكلاء السفر والسياحة المعتمدين، وذلك بخصوص التعميم الوراد من الأردن والذي تضمن شروط الدخول إلى أراضيها.

كما تضمنت الشروط تقرير طبي لمن هم فوق (50) عاماً اجبارياً ويسمح له بمرافقان من الأقارب بالدرجة الأولى، وكذلك النساء بجميع الأعمار معهن تقرير طبي طبي ويسمح لهن بمرافقان من الأقارب بالدرجة الأولى، وأيضاً يسمح للأطفال القصر دون (15 عاماً) بالدخول، إلى جانب من سن (15 إلى 49 عاماً) ضرورة الحصول على تأشيرة دخول أو موافقة أمنية كتابية من وزارة الداخلية الأردنية مع التقيد بحصوله على ( QR) والتسجيل على منصة الدخول للأردن.

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