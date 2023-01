“باشاغا” يصدر توجيهاته لوزير الكهرباء بحكومته بالتعاون مع الجانب المصري في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة

أصدر رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” توجيهاته لوزير الكهرباء والطاقات المتجددة بحكومته “عوض البدري” بالتعاون مع الجانب المصري في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، والاستفادة من خبرة مصر في هذا المجال للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع “باشاغا” أمس الأحد مع وزير الكهرباء بالحكومة الليبية بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، والذي تم فيه عرض كتاب وزير الكهرباء والطاقة في جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع تشاوري لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة وإمكانية فتح آفاق جديدة للشركات الليبية والمصرية في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة للاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون في مجال توريد الطاقة والاستثمار بين البلدين.

وتناول الاجتماع المشاكل والاختناقات التي تواجه شبكة الكهرباء والانقطاعات التي حصلت بالعديد من المناطق بسبب الفيضانات والصواعق التي تعرضت لها شبكة الكهرباء في الفترة الماضية، خصوصا في منطقة طلميثة والتي شهدت انقطاع الكهرباء عن أكثر من 250 منزلا، وما اتخذته الوزارة من إجراءات بتوفير المعدات المطلوبة بصورة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطنين ، وخاصة في فترة الذروة الشتوية.

كما تمت مناقشة الآلية التي سيتم بها توزيع المواد والمعدات الكهربائية الضرورية والطارئة والتي أذنت الحكومة الليبية بالتعاقد عليها وخاصة في مجال شبكات التوزيع لتكون بمثابة المخزون الاستراتيجي لتوزيعها على كل المناطق الواقعة في نطاق الحكومة الليبية، كما طالب وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بسرعة البدء بصيانة خطوط نقل الطاقة 220 ك.ف بمنطقة الجبل الأخضر ودرنة وطبرق.

