الخطوط الليبية توضح شروط الدخول للأراضي الأردنية بالنسبة للمواطنين الليبيين

أوضح رئيس قسم متابعة الوكالات بشركة الخطوط الجوية الليبية “ناصر المشيطي” في تعميم لوكلاء السفر والسياحة المعتمدين لدى الشركة شروط الدخول للأراضي الأردنية بالنسبة للمواطنين الليبيين وفقا للتعميم الوارد من السلطات الأردنية.

وتضمنت الشروط السماح بالدخول بدون تأشيرة للمرضى الليبيين لمن هم فوق سن الـ50 عاما وكذلك النساء بجميع الأعمار مرفقين بتقرير طبي مع السماح بمرافقيْن من الأقارب من الدرجة الأولى، كما تنص الشروط على السماح للأطفال دون سن الخامسة عشرة بالدخول دون تأشيرة.

أما المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و49 سنة فتم التأكيد على ضرورة حصولهم على التأشيرة لدخول الأراضي الأردنية أو موافقة أمنية كتابية من وزارة الداخلية في الأردن مع التقيد بالحصول على “QR” والتسجيل بمنصة الدخول للمملكة الأردنية.

