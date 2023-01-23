الأرصاد: أجواء شتوية في الشمال واحتمال سقوط أمطار خفيفة

ليبيا الاقتصادية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع بقاء الأجواء شتوية باردة على مناطق الشمال الغربي، مع تكاثر للسحب من حين إلى آخر يتخللها سقوط أمطار خفيفة، كما تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 8 و22 درجة مئوية.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، خصوصا على الساحل الممتدة من الخمس حتى مصراتة، يتخللها سقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 08 و16 درجة مئوية.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات:

السماء صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط غدا على مناطق الخليج وأجدابيا مما قد تسبب في إثارة الأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 17 و22 درجة مئوية.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على غدامس والحمادة وتسجل ارتفاعا غدا على بعض المناطق.

حالة الطقس في السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية.