تونس تعتمد البرنامج الترويجي لمركز النهوض بالصادرات نحو ليبيا وأفريقيا 2023

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية عن اعتماد البرنامج الترويجي لمركز النهوض بالصادرات نحو ليبيا و إفريقيا جنوب الصحراء 2023.

ويهدف البرنامج إلى البحث عن فرص تصديرية جديدة نحو ليبيا والدول الأفريقية والاستفادة من كل الفرص غير المستغلة للسلع التونسية، كما أكدت الوزيرة على أهمية قطاع التصدير نحو ليبيا في تحريك عجلة الاقتصاد التونسي وضرورة إعطاءه الأولوية المطلقة لكونه محركا أساسيا للنمو وقاطرة للتنمية ولدوره في الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري.