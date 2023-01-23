انعقاد أعمال اجتماعات الجمعية العمومية لشركات النفط

ليبيا الاقتصادية

انطلقت بالأمس في بنغازي أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وذلك برئاسة رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة، وبدءاً باجتماع الجمعية العمومية لكل من شركة الخليج العربي للنفط وشركة الجوف للتقنية النفطية

وأوضح رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي صلاح القطراني خلال الاجتماع، أن الشركة تمكنت من إنتاج حوالي 94 مليون برميل من النفط الخام بالإصافة إلى تصدير 66 مليون برميل من النفط من ميناء الحريقة النفطي بطبرق عبر 69 ناقلة نفط، وذلك بالرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تتسبب في تأخر صرف مرتبات العاملين.

كما تناوبت الإدارات في استعراض نشاطاتها ومستهدفاتها والعديد من المشاريع والنتائج أمام الجمعية العمومية