قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت أكثر من 2,4 مليار دولار في 2022

قال مجلس المصدرين الأتراك، إن قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا لعام 2022 بلغت مليارين و408 ملايين دولار.

وأضاف المجلس أن الصادرات ارتفعت إلى دول شمال إفريقيا بنسبة 5.1 % مقارنة بعام 2021 لتبلغ 13 مليار و148 مليون دولار بحسب وكالة “الأناضول”.

ووفقا للمجلس جاءت صادرات

الكيماويات والصلب والحبوب والبقول والبذور الزيتية في مقدمة الصادرات التركية لدول شمال أفريقيا خلال العام الماضي.

وبلغت صادرات تركيا إلى المغرب مليارين و968 مليون دولار وإلى الجزائر مليارا و914 مليون دولار ، وتونس مليارا و505 ملايين دولار، و3 مليارات و928 مليون دولار إلى مصر، وإلى السودان 423 مليون دولار.