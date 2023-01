الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين، مدعومة بهبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، فقد ارتفع سعر الذهب 0.1% إلى 1929.04 دولار للأونصة، ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1929دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأميركي أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفدرالي مرة أخرى وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع للسياسة العام يومي 31 يناير وأول فبراير في الوقت الذي يشير فيه أيضاً إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24 دولاراً للأونصة وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1041.75 دولار وارتفع البلاديوم 1% إلى 1744.86 دولار.

