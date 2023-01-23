خاص.. المدير التنفيذي لمجمع الدافنية الغذائي: التجار يتخوفون من المجازفة في ظل حالة عدم الشفافية وعدم الاستقرار

صرح المدير التنفيذي لمجمع الدافنية الغذائي “معمر كدي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلًا: من معوقات تصدير المنتجات الليبية عدم كفاية السوق المحلي من بعض المنتجات ، وعدم مطابقة معظم المنتجات المحلية للمواصفات القياسية الدولية أو عدم حصول هذه المنتجات على شهادات عالمية تثبت مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الدولية وخاصة في مجال الأغذية.

قال كذلك: أيضًا من ضمن المعوقات صعوبة المسالك البرية والخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل ، وتخوف التجار من تكاليف النقل البحري، وافتقار التاجر أو المصنّع المحلي للمعرفة بالأسواق العالمية واحتياجاتها ، وعدم وجود دراسات متخصصة من قبل المراكز والجهات ذات العلاقة، وتخوف التجار من المجازفة في ظل حالة عدم الشفافية وعدم الاستقرار .

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