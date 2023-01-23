المؤتمر  الدولي للأمن السيبراني يؤكد في ختام أعماله على ضرورة إنشاء المركز العربي للأمن السيبراني

بنغازي 23 يناير 2023 (وال) _ أكدت توصيات مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني في ختام أعماله اليوم الإثنين ببنغازي، على أن الأمن السيبراني ركيزة للأمن القومي، بناء غرفة استراتيجية للأمن السيبراني، والحاجة إلى إنشاء المركز العربي للأمن السيبراني، و توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدفاع السيبراني عن المجتمع و المنظومات الوطنية المعلوماتية، و تدشين برامج تدريبية لمجلس الأمن القومي الليبي؛ لبناء القدرات الشبابية في مجال الأمن السيراني.

وركزت التوصيات على أهمية دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية و الدينية لحماية الأطفال و المراهقين،و المرأة من المخاطر السيبرانية، و تبني تشريعات و قوانيين الحماية الفكرية عبر الإنترنت، تفعيل قوانين حماية البيانات الشخصية، موجهة تصاعد الابتزاز السيبراني، و بناء استراتيجية وطنية للأمن السيبراني بإشراف مجلس الأمن القومي الليبي على غرار الدول العربية، و إعداد خطة استراتيجية للتحول الرقمي لجميع المؤسسات و القطاعات.

كما شددت، على إنشاء بنية تحتية لتحولات الرقمية، و فتح مسارات أكاديمية للتخصص النوعي في مجال الأمن السيبراني، تعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بين القطاعين العام و الخاص و التعاون مع الجهات الإقليمية و الدولية المعنية بأمن الفضاء السيبراني و، دراسة الانظمام إلى الاتفاقيات العربية و الدولية المعنية بالحماية الالكترونية، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات و الندوات وورش العمل الدولية للاستفادة من التجارب و الخبرات المختلفة، و الاستعانة بالاتفاقيات الدولية المرتبطة بتشريعات الفضاء السيبراني وضمان تناسقها مع نظيراتها الوطنية.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر الذي استمرت فعالياته ثلاث أيام متتالية، كانت جلساته بمشاركة دولية و عربية ضمن أوراق عليمة تمركزت حول التجارب و الاستراتيجيات، الممكن الاستفادة منها و تطبيقها محلياً. (وال _ بنغازي) ه ش / م ف

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