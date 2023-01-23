اقتصاد

تجارة طرابلس توقع مذكرة تفاهم مع التجارية الأمريكية العربية

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الأمريكية العربية لتعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات بعدد من المجالات ودعم الشركات

وذلك على هامش لقاء ضم رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية العربية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تتضمن المذكرة تسهيل حركة أصحاب الأعمال، وتنظيم مؤتمرات اقتصادية ومعارض مشتركة في كلا البلدين وتنفيذ برامج تدريب ودعم تستهدف منتسبي الغرف والعناصر الوطنية.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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