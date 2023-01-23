تجارة طرابلس توقع مذكرة تفاهم مع التجارية الأمريكية العربية

ليبيا الاقتصادية

وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الأمريكية العربية لتعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات بعدد من المجالات ودعم الشركات

وذلك على هامش لقاء ضم رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية العربية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تتضمن المذكرة تسهيل حركة أصحاب الأعمال، وتنظيم مؤتمرات اقتصادية ومعارض مشتركة في كلا البلدين وتنفيذ برامج تدريب ودعم تستهدف منتسبي الغرف والعناصر الوطنية.