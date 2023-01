الدولار يتراجع أمام اليورو لأدنى مستوى منذ أشهر

اتجه الدولار الأمريكي نحو التراجع لرابع جلسة على التوالي مقابل اليورو خلال تعاملات اليوم الاثنين.

ارتفع اليورو إلى 1.0870 دولار مقترباً من أعلى مستوى له منذ 9 أشهر، وساعده في ذلك تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع 50 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس وستستمر في الارتفاع في الأشهر التالية، بحسب ما نقلت شبكة “CNBC”.

ويعتبر نوت من الصقور بين صانعي السياسة وقد تم اعتبار هذا التصريح بمثابة رد فعل ضد التقارير الأخيرة التي تفيد بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يتراجع إلى ربع نقطة من مارس.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.2410 دولار مقترباً من أعلى مستوى وصل إليه الأسبوع الماضي عند 1.2435 دولار.

وتراجع الدولار بشكل طفيف أمام سلة من العملات إلى 101.890 بفارق طفيف عن أدنى مستوى وصل إليه منذ ثمانية أشهر عند 101.510.

واستقر الدولار عند 129.40 ين ياباني بعد التقلبات الشديدة الأسبوع الماضي بين 127.22 و 131.58 ين.

