وزارة الداخلية تعتزم رفع الحظر عن خمسة مواقع التراثية

ليبيا الاقتصادية

ناقش جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار التابع لوزارة الداخلية، إمكانية إقامة ندوة علمية بخصوص رفع الحظر على مواقع التراث العالمي الليبية الخمس.

واتفق المجتمعون على الاستعداد لإقامة الندوة العلمية للمساهمة في رفع الحظر عن المواقع التراثية الخمسة، التي قررت منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة «يونيسكو» في منتصف يوليو 2014، وضعها على قائمة مواقع التراث العالمي المهددة.

وتشمل المواقع المصنفة في ليبيا المدينة القديمة في غدامس، والموقع الأثري في مدينة سوسة شرق ليبيا، والمواقع الصخرية الفنية في جبال أكاكوس على الحدود مع الجزائر، بالإضافة إلى لبدة وصبراتة على الساحل الغربي للبلاد.