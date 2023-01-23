انطلاق أعمال منتدى شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت

ليبيا الاقتصادية

انطلقت صباح اليوم أعمال منتدى شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت في نسخته السابعة، حيث أكد وزير الاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي خلال مشاركته في الفعاليات، أن ليبيا إحدى الدول الإفريقية التي تتمركز في موقع جغرافي مهم، كونها بوابة عبور في مجال الاتصالات والإنترنت في المستقبل.

ويتطلب ذلك تدخلات على مستوى السياسات، لذا اعتمدت الحكومة اللوائح التنفيذية لقانون الاتصالات، وعملت على بناء القدرات الشبابية وتطويرها بما يضمن مستويات عالية من الخدمة، لافتاً إلى ضرورة أن تبتكر إفريقيا طرُقًا لمواكبة الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية، وسدّ فجوات الاتصال، وخلق فرص عمل لائقة.

من جهته أعلن رئيس الجمعية الليبية للانترنت عمر شوران عن تنظيم منتدى ليبيا لحوكمة الإنترنت في طرابلس في مايو المقبل لتحفيز الجهود لبناء مستقبل رقمي مفتوح وآمن وحر للجميع وتعزيز الحوار حول إدارة الإنترنت وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وتحديد القضايا الناشئة.

بدوره أكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات المعلومات عبدالباسط الباعور أن المنتدى يهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات، والمساهمة في تعزيز قدرات إدارة الأنترنت في شمال إفريقيا، وكذا تعزيز وتحسين مشاركة الجهات الفاعلة بشمال إفريقيا في آليات حوكمة الأنترنت.