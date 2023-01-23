مصراتة تستقبل الباخرة الأكبر بتاريخ الموانئ الليبية

الوطن / رصد

أعلن ميناء المنطقة الحرة بمصراتة عن رسو الباخرة “هاكونا ماتاتا” صباح اليوم الإثنين التابعة للوكيل الملاحي شركة المرساة، والقادمة من ميناء “أمبارلي التركي”.

وتعد هذه الباخرة الاكبر بالنسبة للموانئ الليبية بطول يبلغ 304 متراً وبعرض 40 متراً وعلى متنها 701 حاوية نمطية TEUS ، من ضمنها 32 حاوية ترانزيت ، بالمقابل سيتم شحنها بما يقارب 3500 حاوية نمطية TEUS متجهة الى الموانئ الرئيسية بجمهورية الصين.

يذكر انه ولأول مرة تدخل باخرة تجارية بطول تجاوز ال 300م الى الموانئ الليبية، حيث تمت مناورة الدخول والارساء بعناصر وطنية من مرشدين واطقم القطع البحرية وبحارة الرصيف.