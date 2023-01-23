خاص.. “الحاراتي” يصرح لصدى حيال ما حدث لعمال أحد شركات القطاع الخاص

صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص الضجة إعلامية بخصوص عمال أحد شركات القطاع الخاص قائلاً: كرامة العامل محفوظة قانونً ولا يجوز لجهة العمل المساس بها بالإساءة إليه مهما كانت الأسباب والدوافع، فالمخالفة التأديبية التي يرتكبها العامل قد حدد القانون طريقً لإيقاع الجزاء المترتب عليها، حيث يبدأ بإجراء تحقيق إداري في التهمة المنسوبة للعمال وتمكينهم من الدفاع على أنفسهم وفي حال ثبوت التهمة على المخالف توقع عليه العقوبة التأديبية غير الماسة بكرامة الإنسان.

وأضاف “الحاراتي” فما شاهدناه من إحدى شركات القطاع الخاص وهي تبث مشاهد مسيئة لعامليها على خلفية اتهام أحد الزبائن ضدهم يمثل سلوك مشين قد يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

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