اقتصاد

ارتفاع الذهب نتيجة تراجع الدولار وآمال تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

ارتفعت أسعار الذهب بداية التعامل في الأسواق الآسيوية اليوم مدعوما بهبوط الدولار واحتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. 

وصعد المعدن النفيس 0.1 في المائة ليصل إلى 1929.04 دولار للأونص، فيما ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1929 دولارا، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 24 دولارا للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 1041.75 دولار وارتفع البلاديوم 1 في المائة إلى 1744.86 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة ما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأخرى.

الوسوم

أسعار الذهب أسعار المعادن اقتصاد العالم الذهب ليبيا الاقتصادية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك