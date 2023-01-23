ارتفاع الذهب نتيجة تراجع الدولار وآمال تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة

ليبيا الاقتصادية

ارتفعت أسعار الذهب بداية التعامل في الأسواق الآسيوية اليوم مدعوما بهبوط الدولار واحتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وصعد المعدن النفيس 0.1 في المائة ليصل إلى 1929.04 دولار للأونص، فيما ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1929 دولارا، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 24 دولارا للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 1041.75 دولار وارتفع البلاديوم 1 في المائة إلى 1744.86 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة ما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأخرى.