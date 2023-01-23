الأردن تعلن عن شروط جديدة لليبيين للدخول إلى أراضيها

قالت شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم الإثنين 23 يناير 2023 إن الأردن اشترطت على الليبيين الراغبين، في الدخول إلى أراضيها من سن 15 إلى 49 عاماً ضرورة الحصول على تأشيرة أو موافقة أمنية كتابية من وزارة الداخلية الأردنية.

وأوضحت الشركة في تعميم لها على وكلاء السفر والسياحة المعتمدين، إلى أن الأردن اشترطت أيضا على الليبيين التسجيل على منصة الدخول للمملكة ،وطالبت النساء بجميع الأعمار تقديم تقرير طبي يسمح لهن بمرافقين، من الدرجة الأولى، فيما يسمح للأطفال دون سن 15 عاماً بالدخول دون شروط.

يشار إلى أن سعر تذكره الرحلة من مطار معيتيقة الدولي، إلى مطار عمان على الخطوط الجوية الليبية تبلغ 1612 دينار ذهابا وايابا.