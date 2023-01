بمتوسط إنتاج 991 ألف برميل.. ليبيا تحتل الترتيب الرابع في الدول الإفريقية بمنظمة أوبك لإنتاج النفط

قالت منظمة أوبك إن إنتاج ليبيا من النفط لعام 2022 ارتفع بمقدار 17 ألف برميل يوميًا على التوالي، ليصل الإجمالي عند 1.159 يوميًا مع نهاية ديسمبر.

وذكرت المنظمة أن ليبيا احتلت الترتيب الرابع على مستوى القارة الإفريقية بمتوسط إنتاج يومي بلغ 991 ألف برميل يوميا في منتصف عام 2022.

واحتلت نيجيريا الترتيب الأول في القارة السمراء بمتوسط إنتاج يومي بلغ مليونا و203 ألف برميل يوميا في منتصف عام 2022.

وعلى مستوى الدول المغاربية ضمت القائمة دولة الجزائر فقط إلى جانب ليبيا، حيث بلغ متوسط إنتاج الخام الجزائري مليون و17 برميلا يوميا في منتصف عام 2022.

يشار إلى أن منظمة أوبك+ استثنت ليبيا من قرار خفض الإنتاج في الدول المصدرة بمقدار مليوني برميل يوميا.

المصدر: منظمة أوبك

