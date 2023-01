بحث المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصاد والاجتماعي “محمود الفطيسي” اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع نائب رئيس بعثة السفارة اليابانية “أماني كوباياشي” و المنسق الخاص بليبيا “ماساكي أماديرا” ونائب الممثل المقيم لبرنامج الغداء العالمي في ليبيا WFP “ياسو ميساوا” سبل التعاون الفني المشترك من خلال برامج عمل منظمة WFP وكذلك الدعم المقدم من سفارة اليابان في ليبيا.

ونوقش بالاجتماع ما يقوم به مجلس التطوير الاقتصادي في مشروعي الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

و أكد “الفطيسي” على ضرورة نقل المعرفة للمؤسسات الحكومية بالاستفادة من التجارب الدولية في مواضيع عدة، حيث اتفق الجانبان على تصميم خطة عمل مشتركة للانشطة التي تعتزم سفارة اليابان دعم تنفيذها في ليبيا.

The post “الفطيسي” يبحث سبل التعاون الفني المشترك مع اليابان من خلال برنامج عمل منظمة الغذاء العالمي في ليبيا WFP appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا