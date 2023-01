ناقش رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم الاثنين خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مع رئيس الجمعية العمومية، الميزانية المعتمدة للعام 2022 وأوجه الصرف، والميزانية المقدرة للشركة ومستهدفاتها والصعوبات التي تواجهها للعام 2023.

حيث تم استعراض نشاط الشركة للعام 2022 والذي يتضمن أنشطة إدارات الصحة والسلامة والبيئة والاستكشاف والشؤون القانونية واحتياطي النفط والغاز وعمليات الحفر والانتاج ونقل وتزويدات الغاز ونشاط المجمع الصناعي، كما بينت الشركة خلال العرض بأنها تعمل بجدية لاستشكاف حقول وتراكيب جديدة بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد “بن قدارة” على تطوير حقول شركة سرت لانتاج النفط والبرامج المعدة بما يهدف إلى تحقيق زيادة الانتاج.

وبحسب ماجاء عن المكتب الاعلامي للوطنية للنفط بأنه تم مؤخراً اعتماد زيادة الاحتياطي المثبت لحقل الجبل بمقدار 170 مليون برميل من النفط الخام، والعمل جار لتحديث احتياطي حقل اللهيب بزيادة تقدر بحوالي 160 مليون برميل من النفط.

The post “بن قدارة” يناقش الميزانية المقدرة لشركة سرت لانتاج النفط ومستهدفاتها والصعوبات التي تواجهها للعام 2023 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا