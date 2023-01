تباين أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش محتمل للطلب

تباينت أسعار النفط عند التسوية تعاملات يوم الاثنين، وذلك بعد بلوغ قمة 7 أسابيع.

وأقبل المستثمرون على البيع لجني ‏الأرباح بعد تحقيق قفزة إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع وسط تفاؤل حيال ‏انتعاش محتمل للطلب من الصين أكبر مستوردي النفط مع تعافي الاقتصاد هذا ‏العام من الإغلاق المرتبط بالجائحة.

وأغلق خام برنت مرتفعا 56 سنتا عند 88.19 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر ‏للجلسة 89.09 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الأول من ديسمبر.، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي منخفضا بمقدار سنتين إلى ‏‎81.62 ‎دولار للبرميل، ليكون بعيدا عن أعلى مستوى سجله خلال الجلسة عند 82.64 ‏دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر.، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب إن الأسعار تراجعت في نهاية ‏الجلسة مع جني المستثمرين للأرباح.‏

وبدأت أسعار النفط الخام في كثير من الأسواق الحاضرة في العالم العام الجديد ‏بارتفاع، إذ أظهرت الصين دلائل على مزيد من الشراء فيما يساور المتعاملين قلق ‏من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى شح في الإمدادات.‏

