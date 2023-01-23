تباين أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش محتمل للطلب

تباينت أسعار النفط عند التسوية تعاملات يوم الاثنين، وذلك بعد بلوغ قمة 7 أسابيع.
وأقبل المستثمرون على البيع لجني الأرباح بعد تحقيق قفزة إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع وسط تفاؤل حيال انتعاش محتمل للطلب من الصين أكبر مستوردي النفط مع تعافي الاقتصاد هذا العام من الإغلاق المرتبط بالجائحة.
وأغلق خام برنت مرتفعا 56 سنتا عند 88.19 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر للجلسة 89.09 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الأول من ديسمبر.، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي منخفضا بمقدار سنتين إلى 81.62 دولار للبرميل، ليكون بعيدا عن أعلى مستوى سجله خلال الجلسة عند 82.64 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر.، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.
وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب إن الأسعار تراجعت في نهاية الجلسة مع جني المستثمرين للأرباح.
وبدأت أسعار النفط الخام في كثير من الأسواق الحاضرة في العالم العام الجديد بارتفاع، إذ أظهرت الصين دلائل على مزيد من الشراء فيما يساور المتعاملين قلق من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى شح في الإمدادات.
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