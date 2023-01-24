مديونية بمليار ونصف دولار.. بن قدارة يعترف بمقايضة النفط مقابل البنزين رغم عدم قانونية الإجراء

فرحات #بن_قدارة رئيس المؤسسة #الوطنية_للنفط يعترف بمقايضة النفط مقابل البنزين رغم عدم قانونية الإجراء.

بن قدارة: مؤسسة النفط كانت تبيع النفط الخام وتشتري من إيراداته احتياجات #ليبيا من المحروقات.

– ما حدث أن السيولة تأخرت بسبب وزارة المالية والمصرف المركزي وتراكمت الديون على المؤسسة وبلغت مليار ونصف دولار.

– الحكومة فوضت المؤسسة في اقتطاع جزء من إيرادات البيع لشراء المحروقات.

– لا أعرف قانونية هذا الإجراء ولكن المفترض أن تقيد كل الإيرادات وكل المصروفات ولكن الإجراء كان هدفه التسهيل.

– الحلقة المفقودة في هذا الإجراء هو تدقيق أرقام البيع وأرقام الشراء وهذا ما نعمل عليه الفترة الحالية.

– إذا ثبت أن الأرقام مدققة يمكن أن نستمر في لعمل بهذا الإجراء.

– لا يمكن تأخير مستحقات الموردين للوقود وكان لابد من هذا الإجراء خاصة أن مصداقيتنا أمام العالم أصبحت ضعيفة.

– لا توجد طريقة نضمن بها توافر السيولة الكاش لشراء الوقود سوى هذا الإجراء.

– الدورة الطبيعية لتسجيل المبيعات من وزارة التخطيط إلى المالية إلى المركزي تأخذ وقتا طويلا وهذا لا ينفع مع الموردين.

المؤسسة ليس لديها مشكلة في وقف هذا الإجراء إذا رأت الحكومة توفير سيولة دائمة لشراء البنزين.

– تخوفنا أن تأتي فترة لا نجد سيولة في حساب شراء الوقود ما ينتج عنه تأخر التوريد وعودة طوابير البنزين.

– المبلغ المخصص للشراء هو نفسه سواء أعطتنا الحكومة إياه أو استقطعته المؤسسة من مبيعات النفط. #السبق (لقاء تلفزيوني)