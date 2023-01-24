تغييرات للدولار واليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 24 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 23 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7596 دينار، مسجلاً ارتفاعا طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1803 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8986 دينار، والدولار الكندي 3.5642 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2532 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2675 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2958 دينار، والدينار التونسي 1.5432 دينار، والدرهم المغربي 0.467 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: