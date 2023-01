الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وترقب لبيانات أمريكية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في بداية تداولات اليوم الثلاثاء، وسط تراجع للدولار الأمريكي، حيث من المرجح أن تظل أسعار المعدن النفيس على المدى القريب متوقفة على بيانات اقتصادية أميركية من المرتقب نشرها هذا الأسبوع وقد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1935.04 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1935.60 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ولا تزال مراكز اقتصادية رئيسية مثل الصين وهونغ كونغ مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وهبط مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأخير من العام الماضي المقرر نشرها يوم الخميس.

وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الذهب، إذ أنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.52 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1055.25 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1712.57 دولار.

