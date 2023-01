“العابد” يناقش مع مدير مكتب العمل ببلدية الجفرة المخصصات المالية لدعم البلدية

ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الاثنين خلال اجتماع مدير مكتب العمل ببلدية الجفرة “أحمد كولان”، المخصصات المالية لدعم مكتب العمل ببلدية الجفرة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

و تناول الاجتماع البحث في نتائج الدورة التدريبية التي أقيمت في البلدية ضمن روزنامة التدريب لعام 2022، ومتابعة الأعمال الجارية لإنشاء مركز التدريب المهني في البلدية.

وأكد “العابد” على أهمية الربط الإلكتروني مع المنظومات التابعة للوزارة، بعد أن تسلمت كل مكاتب العمل في البلديات المعدات اللازمة لتنفيذ هذا الربط الإلكتروني لإنجاز المعاملات عبر شبكة الإنترنت بكل سهولة ويسر.

