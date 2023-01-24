اقتصاد عاجل

العربي الجديد: عهد “حفتر” اقترب من نهايته في ليبيا لمعاناته من أزمة صحية.. ويهيئ صدام لتولي زمام الأمور

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

#العربي_الجديد: عهد #حفتر اقترب من نهايته في #ليبيا لمعاناته من أزمة صحية ويهيئ صدام لتولي زمام الأمور.

– بالنسبة للعديد من الليبيين فإن صدام يواجه استياء شعبي كبير.

– حفتر طلب من شركائه دعم صدام لخوض #الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع مع عقيلة والمنفي في القاهرة.

– حفتر لن يرشح نفسه للرئاسة لكنه يسعى للدفع بابنه لخوض الانتخابات والفوز بها.

– من غير المرجح أن يتولى الابن الآخر #بلقاسم_حفتر المستشار السياسي لوالده منصب قائد الجيش.

– الحملات العسكرية الفاشلة الأخيرة استنزفت طاقة حفتر وشعبيته في #ليبيا.

– #صدام_حفتر يدعم اتفاقات التطبيع المتفق عليها بين #إسرائيل والعديد من الحكومات العربية. #السبق

عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك