#العربي_الجديد: عهد #حفتر اقترب من نهايته في #ليبيا لمعاناته من أزمة صحية ويهيئ صدام لتولي زمام الأمور.

– بالنسبة للعديد من الليبيين فإن صدام يواجه استياء شعبي كبير.

– حفتر طلب من شركائه دعم صدام لخوض #الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع مع عقيلة والمنفي في القاهرة.

– حفتر لن يرشح نفسه للرئاسة لكنه يسعى للدفع بابنه لخوض الانتخابات والفوز بها.

– من غير المرجح أن يتولى الابن الآخر #بلقاسم_حفتر المستشار السياسي لوالده منصب قائد الجيش.

– الحملات العسكرية الفاشلة الأخيرة استنزفت طاقة حفتر وشعبيته في #ليبيا.

– #صدام_حفتر يدعم اتفاقات التطبيع المتفق عليها بين #إسرائيل والعديد من الحكومات العربية. #السبق