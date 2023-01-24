وصول معدات وقطع غيار تشغيلية جديدة لمحطتي كهرباء مصراتة والخمس الغازية 

طرابلس 24 يناير 2023 ( وال )- تواصل الشركة العامة للكهرباء، تكثيف جهودها لنقل المعدات وقطع غيار الخاصة بمحطات الإنتاج، بمختلف المناطق تعزيزا للشبكة العامة.

وأعلنت الشركة عن نقل شحنات جديدة محملة بمعدات تشغيلية، من ميناء طرابلس البحري عبر شاحنات إلى المخازن الرئيسة للشركة مورِّدة من شركة ( GE )، الخاصة باستكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس وشركة سوينق الخاصة بمحطة كهرباء مصراتة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء أن هذه المعدات لتجديد وحدات الإنتاج، وإطالة عمرها دعماً للشبكة الكهربائية والمحافظة على استقراريتها. (وال _ طرابلس)

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