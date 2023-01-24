السوق الرسمية: ثبات الدولار وتراجع الجنيه الإسترليني

الوطن| رصد

تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، إلى 5.89 دينار مقابل 5.90 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.75 دينار، واليورو عند 5.18 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، بينما هبط سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار ليبي أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

وتاليا أسعار العملات: