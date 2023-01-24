افتتاح معرض وكالات الشركات الإيطالية بطرابلس

افتتحت أمس الإثنين 23 يناير 2023، على أرض معرض طرابلس الدولي، فعاليات معرض الوكالات الإيطالية، بالشراكة مع الغرفة التجارية الليبية الإيطالية وبرعاية المنطقة الحرة مصراتة، بمشاركة عدد 35 شركة من وكلاء الشركات الإيطالية بمختلف المجالات، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 26 من شهر يناير الجاري.

وحضر حفل الافتتاح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس عام الاتحاد الليبي لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والملحق التجاري بالسفارة الإيطالية، ولفيف من من أصحاب الأعمال والتجار.

وأكد الحويج على أن ليبيا يجب أن تنهض بالتعاون مع القطاع الخاص والمشاركة الدولية، وفتح خطوط إنتاج للشركات العالمية بليبيا للنهوض بالصناعة المحلية.