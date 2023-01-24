توقعات ببلوغ الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات 4.5 تريليون دولار في 2023

توقعت شركة «جارتنر» للأبحاث، أن يصل الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات إلى 4.5 تريليونات دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.4 %، مقارنة بعام 2022.

غير أن هذه النتائج المتوقعة، تمثل تراجعاً عن تقديرات النمو السابقة خلال الربع الماضي، والبالغة قرابة 5.1 %. وعلى الرغم من استمرار معدلات التضخم في إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين، وإسهامها في تراجع الإنفاق على شراء الأجهزة، تشير التوقعات إلى استمرار إنفاق الشركات على تقنية المعلومات.

ومن المتوقّع أن تسجّل قطاعات البرامج وخدمات تقنية المعلومات نمواً بمعدّل 9.3 % و5.5 % على التوالي. في حين أن قطاع الأجهزة مرشّح لتراجع بمعدّل 5.1 % خلال العام الجاري، حيث يلجأ المستهلكون وقطاع الشركات، إلى تمديد العمر الافتراضي لتجديد الأجهزة.

ومن المتوقّع أن يعود الإنفاق على تقنية المعلومات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسجيل النمو خلال عام 2023، ليصل إلى 175.8 مليار دولار، مقارنة بحوالي 172.9 مليار دولار خلال 2022.

وبالتزامن مع الزيادة المستمرة في الإنفاق على البرمجيات، تواصل أسواق خدمات تقنية المعلومات نموها، في ظل سعي الشركات إلى الاستعانة بأطراف خارجية لتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات، وتقديم الخدمات اللازمة. فعلى سبيل المثال، تشير التوقعات إلى اقتراب الإنفاق على خدمات الاستشارات من حاجز 264.9 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بمعدّل 6.7 % عن عام 2022.