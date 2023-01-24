الضمان الاجتماعي يبحث مع مصرف الجمهورية تنفيذ إيداع معاشات المتقاعدين إلكترونياً

عقد مدير صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس، الطاهر قدوشه، اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، اجتماعا مع مسؤولي مصرف الجمهورية، لبحث تنفيذ مقترح إيداع معاشات المتقاعدين من زبائن المصرف عبر صك وحافظة وقرص موحد، لأكثر من 64 ألف متقاعد، موزعين على 61 فرع ووكالة داخل طرابلس وضواحيها، وهو ما يمثل نسبة 52% من إجمالي المعاشات المستمرة على مستوى الفرع ككل.

وأوضح مدير فرع طرابلس، أن الهدف من هذه الإجراءات، وصول المعاشات لأصحابها دونما أخطاء أو تأخير، إثر مطابقة أرقام الحسابات بين المنظومتين الضمانية و المصرفية، و إيداعها إلكترونياً .